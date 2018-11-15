12:18
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Усупереч християнським ідеалам, – експерт про підпал Андріївської церкви

      212 Читать новость на русском
      Андріївську церкву намагались підпалити
      Андріївську церкву намагались підпалити / 24 канал

      Попри попередження УПЦ МП про можливі загрози проти їхніх прихильників, поки що бачимо агресію якраз зі сторони адептів УПЦ МП. Спроба підпалу Андріївської церкви – тому приклад.

      Таку думку у коментарі 24 каналу висловив політолог Володимир Фесенко.

      Читайте також: Невідомі намагались підпалити Андріївську церкву: відомі деталі

      Спроба підпалу Андріївської церкви – спроба такого символічного спротиву проросійського підпілля, зауважив політолог.

      На превеликий жаль, деякі дії патріархів УПЦ Московського патріархату і такі дії їхніх войовничих прихильників свідчать про те, що в цьому середовищі, проросійському з точки зору об'єктивних інтересів, – панують нехристиянські ідеали: агресія, ненависть. А християнство базується на любові і спасінні,
      – відзначив експерт.

      При цьому, зауважив Фесенко, у чималої частини ієрархів, священників УПЦ МП є ідеологічна спорідненість з Москвою: "Є банальна антиукраїнськість. Не просто промосковська – а антиукраїнська позиція".

      Хоча зрозуміти дії прихильників УПЦ ПМ можна, вважає політолог: вони рятують свою церкву, свою самостійність. У багатьох є свій інтерес зберегти свій статус. Зрозуміло, що у разі створення нової церкви хтось втратить свій статус. А потім, поступово, – втратять частину своєї пастви. Відповідно – втратять значну частину своїх доходів. І це турбує багатьох ієрархів.

      Читайте також: Внаслідок спроби підпалу Андріївської церкви постраждав священик

      Але спроба підпалу Андріївської церкви – серйозний привід замислитися самим ієрархам УПЦ МП, вважає Фесенко.

      Думаю, представникам саме цієї церкви варто замислитись, тому що все, що зараз робиться з їх боку – йде всупереч християнським ідеалам,
      – акцентував експерт.

      Вони кажуть про напади, що є загроза захоплення Києво-Печерської лаври, що буде насильство проти УПЦ МП. А що ми бачимо – прояви агресії і насильства з боку прихильників УПЦ МП. От в чому біда, проблема і виклик, констатував Фесенко.

      Що відомо про Андріївську церкву у Києві
      Це православна церква, названа на честь Святого Андрія, розташована на Андріївській горі у Києві. Храм збудований у стилі українського бароко за проектом видатного архітектора італійського походження Бартеломео Растреллі. Є пам'яткою архітектури та монументального живопису XVIII століття світового значення у Києві.
      Входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". Церква запропоновано внести до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Натепер Церква вже тривалий час перебуває на реставрації, яку планують завершити до 2020 року.

      УКРАЇНА ПЕРЕДАЄ АНДРІЇВСЬКУ ЦЕРКВУ У КОРИСТУВАННЯ ВСЕЛЕНСЬКОМУ ПАТРІАРХАТУ: ХРОНІКА ПОДІЙ

      •  
      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Релігія Новини Києва УПЦ МП Єдина помісна церква
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      сьогодні , 12:00 Чому українцям варто перейняти досвід снігоприбирання у США
      Артем Овдієнко 124
      Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      сьогодні , 09:01 Тримав у страху весь Миколаїв: кримінального авторитета "Мультика" по-тихому відпустили на волю
      Дмитро Гнап 1429
      Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      сьогодні , 08:41 Як радянські інструкції Міноборони руйнують українську оборону
      Андрій Воропаєв 1874
      Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      14 листопада , 22:16 Помер Андрій Пушкар: біографія українського чемпіона світу з армреслінгу
      8512
      Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      14 листопада , 22:00 Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності
      Соломія Соломка 404
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      В Україні відкривають пункти надання допомоги для людей з післявоєнним стресом
       25 лютого 2014 , 08:10
      "Війна ніколи не вб'є добро": як український військовий рятував дельфіна
       3 листопада , 10:52
      Аргентинець розкішно забив із розвороту та приніс нічию у матчі Ла Ліги (ВІДЕО)
       28 серпня , 13:53
      Динамо відмовиться від зіркового хавбека через непомірні фінансові вимоги
       28 серпня , 14:56
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук