Усю ніч були артилерійські бої: українська армія вела успішний наступ
16 березня 2022 , 08:27Читать новость на русском
Вночі 16 березня на околицях Києва жителі чули дуже гучні звуки. У МВС пояснили, що були артилерійські бої та українська армія вела успішний наступ.
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час телемарафону.
До речі ЗСУ змогли піти в контрнаступ і завдати нищівних ударів по окупантах
Які успіхи
За словами Денисенка, в цілому все йде нормально. Українські бійці знищили багато ворожої техніки та живої сили.
Нагадаємо, що окупанти вранці 16 березня знову обстріляли Київ, цього разу – Шевченківський район. Осколки влучили у 12-поверхівку та обвалили 2 поверхи. Постраждали щонайменше двоє осіб.
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