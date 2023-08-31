Спеціально закривали цвинтар: у Москві потайки поховали командира ПВК "Вагнера" Уткіна

Напередодні поховали фінансиста ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Після цього потайки закопали командира найманців Дмітрія Уткіна.

Поховали його з мінімальною кількістю людей. Як зазначають росЗМІ, похорон був на Митищинському меморіальному кладовищі. В останню путь вагнерівця відправляли його рідні.

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Кладовище закривали

Кажуть журналісти, що рідні Уткіна побажали, щоб було якомога менше людей на церемонії. Ба більше, прагнули, щоб на похороні були лише самі родичі та близькі друзі бойовика. Водночас відомо, що поховали його з військовими почестями.

Окрема цікава деталь полягає в тому, що під час церемонії кладовище спеціально зачиняли. Аж настільки сильно родичі найближчого соратника Євгєнія Пригожина прагнули усамітнитися під час похорону.

Тим часом щось цікаве відбувалося на могилі Пригожина. Кажуть, її відвідала дружина двійника фінансиста ПВК "Вагнера".

Прийшла з донькою "кухаря Путіна"

Вкрай дивно, але наступного дня після похорону могилу Пригожина відвідала дружина його двійника. Мовиться про Ірину Красавіну, котру журналісти сплутали з його справжньою вдовою Любов'ю.

Власне, зранку 31 серпня вона прибула до Порохівського цвинтаря, що у Санкт-Петербурзі, де лежить Пригожин. Журналісти серед відвідувачів могили впізнали його доньку Поліну та припустили, що вона була разом із вдовою фінансиста ПВК, але помилилися.

Згодом стало відомо, що разом з Поліною до могили приїхала Ірина Красавіна. Вона – дружина найвідомішого з двійників Євгєнія Пригожина Леоніда Красавіна.

Чому похорон Пригожина засекретили

Міркуваннями щодо цього поділилися в Інституті з вивчення війни. У звіті зауважили, що від похорону Пригожина максимально намагалися відвернути увагу.

Аналітики припускають, що влада Росії здійснила кілька спроб замовчати або заплутати повідомлення про похорон. І зробила вона це, бо у Кремлі стурбовані привабливістю фінансиста ПВК "Вагнера" як усередині країни, так і серед найманців. Тож, федеральні телеканали здебільшого проігнорували процесію.