Втричі більше, ніж домовлено раніше: Росія запропонувала союзній Сербії газ по 790 доларів

Сербія та Росія проводять перемовини щодо укладення нового газового контракту. Країна-агресор пропонує союзникам платити за блакитне паливе по 790 доларів за тисячу кубометрів.

Про це в ефірі телеканалу TV Prva повідомив сербський президент Александр Вучич. Водночас він висловив невдоволення запропонованою "Газпромом" ціною.

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Росіяни сказали, щоб ціну розрахувати на 70% по біржовій вартості і на 30% по нафтовій формулі, тобто 790 доларів замість 270 доларів, які ми зараз платимо 100% за нафтовою формулою,

– розповів політик.

За його словами, Сербія пропонує, щоб ціна розраховувалась на 70% за нафтовою формулою і на 30% за біржовою вартістю.

"Це буде 510 доларів, але ми не можемо і за це заплатити. Я попрошу, щоб ціна залишалася повністю за нафтовою формулою принаймні до кінця опалювального сезону", – продовжив глава Сербії.

Стрибок цін на газ в Європі: що відомо

28 вересня ціна на газ становила понад 1 тисячу доларів за тисячу кубометрів газу. До цього рекордом були ціни контракту "на день вперед" на TTF у 969 доларів за тисячу кубометрів, яку зафіксували в 2018 році.

29 вересня ціна ресурсу сягнула 1 080 доларів за тисячу кубометрів газу. А вже наступного дня вартість газу впритул підібралася до 1,1 тисячі доларів.

Протягом вересня – початку жовтня ціна на газ на європейських хабах підіймалась до рекордних показників чи не щодня.

6 жовтня ціна газу зросла лише за ранок в межах 40% й впритул наблизилась до 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів газу.

Нинішній договір, за яким Белград отримує від Москви газ по 270 доларів за тисячу кубометрів, діє до кінця 2021 року.