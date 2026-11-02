Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: головне про ситуацію з військовими у будинку

У мережі повідомили, що у селі Петропавлівській Борщагівці, що під Києвом, начебто незаконно утримують людей. Крім того, за неперевіреними даними, нібито не допустили медиків до приміщення, де можуть перебувати четверо людей у критичному стані.

20:44, 02 листопада До перевірки обставин залучили поліцію та Офіс військової омбудсманки На місце прибула слідчо-оперативна група для з'ясування обставин утримання людей, повідомляє "Суспільне". Військова омбудсманка Ольга Решетилова зазначила, що всі бійці в безпеці, а до перевірки також залучать СБУ. 20:24, 02 листопада З'явилося відео з бійцями зсередини будинку Мобілізовані, які перебувають у пункті Нацгвардії, заявили на відео, що насильства до них не застосовували, а один із бійців повідомив, що ушкодив руку сам. 20:17, 02 листопада Біля будівлі поновилися сутички із застосуванням газу Під час напруженого протистояння біля воріт будинку правоохоронці знову застосували сльозогінний газ проти натовпу, повідомляють очевидці. 20:14, 02 листопада Рідних військових та медіа пустили до будинку Речник Національної гвардії Руслан Музичук заявив, що родичам та журналістам дозволили зайти всередину і поспілкуватися з військовослужбовцями. 20:06, 02 листопада Пункт розміщення військових терміново перенесуть через загрозу удару РФ Командувач Нацгвардії Олександр Півненко повідомив, що будинок слугував пунктом для мобілізованих і там залишаються 18 бійців, однак локацію змінюють із міркувань безпеки, передає УНІАН. 20:04, 02 листопада Біля будинку спалахнули сутички із застосуванням фаєрів Ситуація біля будівлі в Петропавлівській Борщагівці загострилася: присутні почали кидати яйця та палити фаєри з вимогою випустити людей, повідомляють очевидці. 19:30, 02 листопада Командувач Нацгвардії оголосив службове розслідування щодо поводження з бійцями Олександр Півненко відкинув закиди в катуваннях і заявив, що інформацію про неналежне ставлення до повернутих після СЗЧ військових перевірять, а підсумки оприлюднять, передає "Інтерфакс-Україна". джерело 18:48, 02 листопада Командувач Нацгвардії прокоментував інцидент з утриманням бійців Генерал Олександр Півненко заявив, що в будівлі перебувають військовослужбовці, а четверо переданих лікарям осіб раніше пішли в СЗЧ. 18:45, 02 листопада Медики вивезли з приміщення чотирьох постраждалих Лікарка після огляду заявила про перебування в будинку 25–30 людей, чотирьох із яких у тяжкому стані передали швидкій. джерело 17:56, 02 листопада До будівлі пропустили лікарку та співробітника поліції Після блокування воріт представники поліції та лікарка отримали доступ до будівлі для надання допомоги постраждалим. 17:36, 02 листопада Поліція спростувала заяви про 40 заручників Правоохоронці заявили, що виклик стосувався перешкоджання проїзду швидкої до будинку, де перебувають військовослужбовці НГУ.

До місця прибули представники поліції та Нацгвардії. Також там присутній командувач НГУ Олександр Півненко.

Що відбувається біля будинку з військовими у Петропавлівській Борщагівці: відео 24 Каналу

Сутички під будинком і огляд лікарів

За повідомленнями ЗМІ, біля воріт будівлі зібралися місцеві жителі, які вимагали пропустити медичних працівників до постраждалих. Під час штовханини виникли сутички, а з території застосували сльозогінний газ. Після втручання правоохоронців лікарку разом із поліцейським пропустили всередину.

Медикиня після виходу розповіла, що в підвальному приміщенні перебувають від 25 до 30 людей. За її словами, утримувані не могли точно назвати свій статус. Чотирьох чоловіків у важкому стані передали каретам швидкої для термінової госпіталізації.

Заява командування Нацгвардії та поліції

Поліція Київської області офіційно заперечила повідомлення із соцмереж про 40 заручників і наявність загиблих. За даними відомства, у будинку попередньо перебували бійці одного з підрозділів НГУ.

На місце події прибув командувач Національної гвардії України генерал Олександр Півненко. Він зазначив, що в будівлі дійсно перебували військовослужбовці, а четверо чоловіків, яких забрали до лікарні, були раніше затримані за самовільне залишення частини. Наразі триває встановлення всіх обставин інциденту.