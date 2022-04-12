"Утюжать" зі всього, що в них є: маріупольський сценарій уже повторюється на Луганщині

На Луганщині уже надскладна ситуація, попри те, що українські військові героїчно тримають оборону, росіяни нещадно знищують міста.

Росіяни стирають з лиця землі селища на Луганщині

Людей з Луганщини просять евакуюватись, бо ворог не шкодує нікого. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Увага За ніч росіяни знищили 7 будинків на Луганщині, є жертви, – Гайдай

Маріупольський сценарій вже повторюється у Рубіжному, у місті Попасна, в усіх населених пунктах Луганської громади. Вони перебувають під постійними обстрілами 47 днів. "Утюжать" по селищам усім, що є: це й міномети, танки, артилерія, "Гради", "Смерчі", "Урагани", "Точка – У", авіацією бомблять – щодня,

– наголосив Гайдай.

В окупанта одна ціль

Водночас наші захисники відбивають атаку за атакою, але міста росіяни руйнують.

Гайдай додав, що російським окупантам не потрібні люди, жінки та діди. Їм також все одно на інфраструктуру, на відремонтовані садочки – їм треба відзвітувати, що вони вийшли на адмінкордони Луганської області.

Російський сценарій буде як у Маріуполі: Гайдай про великий бій за Донбас: дивитись відео