"У***уйте звідси": оприлюднили чергове бідкання російського загарбника "братану"

Росіяни продовжують ділитися з близькими інформацією про те, як їх приймають українці. Ба більше – загарбники скаржаться, що їх вбивають і свої.

У мережі оприлюднили черговий запис розмов російського загарбника з "братаном". У ньому представник "великої й могутньої армії" скаржиться та застерігає.

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Окупант розповів "братану", як в Україні б'ють їхніх

Представник держави-агресорки, який приїхав руйнувати українські міста та вбивати мирних людей, бідкається, що і він, і всі "вже хочуть назад". Далі розповідає, як "їхніх вбивають, за те, що вони втікають або намагаються це зробити".

Коли колона йшла, КАМАЗи, топляки (машини з пальним – 24 канал) поїхали. З ними з**алися ті, хто хотів поїхати додому, і їх розстріляли топляки,

– каже на записі загарбник.

Ролик у мережі підписали гарною порадою для росіян: "у***уйте звідси, "братани". Адже загарбників в Україні вбивають і українські захисники, і їхні ж "товариші".

Розмова окупанта з "братаном": дивіться відео