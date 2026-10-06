Уважно до тривог: Росія підняла у небо бомбардувальники Ту-160, – монітори

Росія продовжує підготовку до нової масованої атаки по Україні та підняла в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-160. Три борти вилетіли з аеродрому "Бєлая" та можуть вийти на потенційні пускові рубежі вночі.

Про це повідомляють моніторингові канали. Українців закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги.

Росія активізувала стратегічну авіацію

Увечері 6 жовтня три бомбардувальники Ту-160 вилетіли з аеродрому "Бєлая" в Іркутській області. На потенційні пускові рубежі вони можуть вийти орієнтовно о 2 – 3 годині ночі.

Водночас протягом доби Росія здійснювала передислокацію стратегічної авіації. Зокрема, два Ту-95МС перелетіли з аеродрому "Українка" на "Енгельс", ще чотири борти – з "Українки" на аеродром "Оленья".

За даними моніторів, на "Оленьї" також перебуває невідома кількість споряджених крилатими ракетами Ту-95МС. Ще три Ту-160, за попередньою інформацією, залишаються на Далекому Сході.

Моніторингові канали припускають, що найближчими двома ночами Росія може здійснити масований комбінований удар із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. Вони оцінюють можливе застосування до 35 балістичних ракет та десятків крилатих ракет і реактивних БпЛА.

Уважно стежте за сигналами повітряної тривоги та офіційними повідомленнями Повітряних сил. У разі оголошення тривоги не ігноруйте її та перебувайте в укритті.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, Росія готується до нового масованого обстрілу України, повідомив Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки. Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160 завершили передислокацію та можуть бути готові до бойових вильотів уже вночі 6 жовтня.

Упродовж найближчих двох діб, за попередніми даними, можливий комбінований удар із застосуванням близько 35 балістичних ракет, десятків крилатих ракет і реактивних БпЛА. Зеленський зазначив, що українські служби та Повітряні сили готові реагувати на можливі атаки в межах наявних засобів захисту.

Водночас глава держави закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.