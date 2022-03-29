Увечері 29 березня на усій Київщині розпочнеться комендантська година: доки триватиме

На території Київської області буде діяти комендантська година, яка розпочнеться 29 березня о 21:00 та завершиться 30 березня о 6 ранку.

Як повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, обмежувальні заходи запроваджуються з 29 по 30 березня та розповсюджуються на всі райони Київщини.

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Правила комендантської години

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях, зокрема, в парках та скверах. Виключення стосуються тільки працівників, які залучені в критичній інфраструктурі та мають при собі спеціальну перепустку встановленого зразка і посвідчення особи.

Закликаю мешканців регіону не нехтувати правилами, що вводяться під час воєнного стану,

– зазначив Павлюк.

Також очільник ОВА звернувся до киян із проханням не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

Зверніть увагу – у Кремлі істерика, бо вони зрозуміли, що взяти Київ неможливо, – пресофіцер ТрО Києва Ковальов