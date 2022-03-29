Увечері 29 березня на усій Київщині розпочнеться комендантська година: доки триватиме

29 березня 2022 , 15:53
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал Олександр Павлюк

На території Київської області буде діяти комендантська година, яка розпочнеться 29 березня о 21:00 та завершиться 30 березня о 6 ранку.

Як повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк, обмежувальні заходи запроваджуються з 29 по 30 березня та розповсюджуються на всі райони Київщини.

Читайте також Україна пропонує 15 років проводити переговори з Росією щодо статусу Криму і Севастополя

Правила комендантської години 

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та інших громадських місцях, зокрема, в парках та скверах. Виключення стосуються тільки працівників, які залучені в критичній інфраструктурі та мають при собі спеціальну перепустку встановленого зразка і посвідчення особи.

Закликаю мешканців регіону не нехтувати правилами, що вводяться під час воєнного стану,
– зазначив Павлюк.

Також очільник ОВА звернувся до киян із проханням не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. 

Зверніть увагу – у Кремлі істерика, бо вони зрозуміли, що взяти Київ неможливо, – пресофіцер ТрО Києва Ковальов 

 

Автор: Юлія Бабич