Увірвався в Раду, – Сироїд нагадала, як Голубан хотів розблокувати торгівлю з окупантами

Одним із організаторів масових заворушень в Україні міг бути полковник Юрій Голубан. Екснардепка Оксана Сироїд нагадала, як у 2017 році він хотів допомогти розблокувати торгівлю з окупантами.

Сироїд розповіла, що 15 березня 2017 року Голубан та його колеги незаконно увірвалися до зали пленарних засідань парламенту. За фактом цього правопорушення ДБР відкрило кримінальне провадження. Колишня нардепка та віцеспікерка стверджує, що 12 листопада 2021 року давала свідчення у справі.

До теми Справа про масові заворушення: одним із організаторів був полковник Голубан, – ЗМІ

Залізнична блокада з Донбасом

Наприкінці грудня 2016 року ветерани російсько-української війни заблокували залізничне сполучення між окупованими Донбасом та підконтрольною територією України. Все через жваву торгівлю, яка збагачувала окупаційну адміністрацію. Крім того, через бойові дії та обмежену спроможність контролю перевезення було непрозорим. За словами Сироїд, частина народних депутатів, зокрема депутати від "Самопомочі" підтримали блокаду, вимагаючи узаконити її.

Натомість представники "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту", наполягали на припиненні блокади. Вони переконували, що ті, хто торгують з окупованими територіями, сплачують податки до бюджету України,

– стверджує політикиня.

Вона додала, що поліція та Нацгвардія намагались звільнити колії, застосовуючи силу до учасників блокади. 13 березня 2017 року правоохоронці на станції Кривий Торець затримали 43 учасників блокади.

Як зірвали засідання Ради

Сироїд зауважила, що 15 березня голова Верховної Ради делегував їй відкрити засідання. Однак одразу після відкриття голови двох фракцій почали вимагати перерву на 30 хвилин. Після цього, як каже ексвіцеспікерка, вони наполягали на виступі з трибуни.

"Народний депутат Юрій Береза, який виступав з трибуни, почав вимагати впустити в зал осіб, які напередодні зіткнулися з народним депутатом Володимиром Парасюком… Нардепи почали вимагати від мене надати доступ до парламентської трибуни представникам Нацгвардії", – продовжила Сироїд.

Політикиня відмовила. Проте під час виступу нардепа відчинилися двері до зали пленарних засідань. За словами чиновниці, до трибуни зашли люди в однострої на чолі з Юрієм Голубаном. Тоді Сироїд закрила засідання Ради.

Голубан може бути причетним до заворушень

Правоохоронці затримали групу осіб, які планували масові заворушення на території України.

Організатори начебто планували зібрати в Києві 5 тисяч осіб, серед яких 1,5 тисяч – "тітушки", які мали влаштувати сутички з правоохоронцями.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський казав, що нібито мала "обов'язково пролитись кров і застосуватись насилля".

Після Києва заворушення мали "перекинутись" на області, що наближені з Росією – Сумську, Чернігівську та Полтавську.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, нібито одним із організаторів масових заворушень був полковник Юрій Голубан. Його також підозрюють в зв'язках з "псевдореспубліками" на окупованому Донбасі.

До теми – Обов'язково мала пролитись кров, – Монастирський про плани затриманих провокаторів:

Текст поста Оксани Сироїд:

"Про Голубана і "патріотів"

15 березня 2017 року я закрила пленарне засідання Верховної Ради, щоб запобігти злочину.

В цей день Юрій Голубан та його колеги незаконно увірвалися до зали пленарних засідань. Допомагали їм у цьому народні депутати з Народного фронту та Блоку Петра Порошенка. Вони провели їх до приміщення парламенту та змусили охорону відчинити двері зали пленарних засідань. Є достатньо доказів, які свідчать, що все це відбувалося з ініціативи та режисури тодішнього Президента.

За фактом цього правопорушення ДБР відкрило кримінальне провадження за №62021000000000659. 12 листопада минулого року я дала свідчення у справі, однак не спостерігала особливого інтересу в розслідуванні. Сподіваюся сьогоднішні події дадуть поштовх і тому розслідуванню також.

А поки нагадаю обставини:

В кінці грудня 2016 року ветерани російсько-української війни заблокували залізничне сполучення між окупованими Росією районами Донецької та Луганської областей та решти території України. Передумовою блокади стало обурення військових та ветеранів жвавою торгівлею, яка збагачувала окупаційну адміністрацію та окупаційне військо. Крім того, у зв’язку з бойовими діями і обмеженою спроможністю контролю, перевезення було непрозорим, що дозволяло перевозити сумнівні вантажі та товари подвійного призначення.

Частина народних депутатів, зокрема депутати від Самопомочі та Володимир Парасюк, підтримали блокаду і вимагала її узаконення. Натомість представники Блоку Петра Порошенка та Народного фронту, наполягали на припиненні блокади. Вони переконували, що ті, хто торгують з окупованими територіями, сплачують податки до бюджету України.

Представники органів правопорядку – поліція та Нацгвардія - регулярно вдавалися до спроб звільнити колії, застосовуючи силу до учасників блокади. Такі спроби своєю чергою призводили до протистояння з народними депутатами, які ставали на захист блокадників.

13 березня 2017 року підрозділ СБУ та поліції спеціального призначення "КОРД" на станції Кривий Торець провели затримання учасників блокади. В результаті було затримано 43 особи. У сутичці з представниками органів правопорядку брав участь народний депутат Володимир Парасюк, що їх, як потім з’ясувалося, обурило і спонукало висловити свою позицію в парламенті.

15 березня несподівано, вперше і востаннє за час мого віцеспікерства, Голова Верховної Ради делегував мені відкрити засідання. Президент так само несподівано саме на той час скликав засідання Ради національної безпеки та оборони.

Голова запевнив мене, що депутати коаліції БПП та НФ знають про обставини і налаштовані на роботу. Одразу після відкриття засідання голови двох фракцій почали вимагати перерву на 30 хвилин. Коли перерва минула, ініціатори перерви у збудженому і агресивному стані наполягали на виступі з трибуни. І народний депутат Юрій Береза, який виступав з трибуни, почав вимагати впустити в зал осіб, які напередодні зіткнулися з народним депутатом Володимиром Парасюком.

Під час виступу нардепи разом з виконуючим обов’язки керівника апарату Верховної Ради почали вимагати від мене надати доступ до парламентської трибуни представникам Нацгвардії. На що у відповідь отримали категоричну відмову. Відповідно до Регламенту Верховної Ради на пленарному засіданні без запрошення мають право бути присутніми лише Президент України та Прем’єр-міністр України. А особи, офіційно запрошені на пленарне засідання, можуть отримати слово для виступу відповідно до процедурного рішення, прийнятого радою.

Такі вимоги в Регламенті не є формальними, вони захищають парламент від втручання і від застосування сили. У іншому випадку парламент не зможе стримати застосування сили. Саме тому в демократіях є неписана аксіома – нога людини у військовому однострої не може без запрошення чи виклику парламентарів ступити до зали пленарних засідань.

Отож, коли під час виступу народного депутата відчинилися двері до зали пленарних засідань і через них до трибуни скерували свій крок люди в однострої на чолі з Юрієм Голубаном. Побачивши це, я негайно закрила засідання Верховної Ради.

Засідання РНБО весь цей час не розпочиналося – мабуть "режисери" спостерігали за розгортанням сценарію. А по завершенні ухвалили рішення "припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей". Тобто фізична блокада набула юридичного статусу. Хоча, вочевидь, Голова і члени РНБО планували дещо інший сценарій.

Ані Генеральний прокурор, ані парламентський комітет, ані Голова Верховної Ради на мої звернення не відреагували і не провели належного розслідування цього випадку. Натомість Президент Порошенко разом з іншими "патріотами" намагався зібрати голоси за мою відставку".