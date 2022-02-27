УВС закликає закрити всі волонтерські чати

Українська Волонтерська Служба закриває всі волонтерські чати. Власників подібних – закликали також закрити доступ до публікацій усім, окрім перевірених осіб.

Згідно з інформацією Української Волонтерської Служби, ворог переглядає всі чати. Росіяни використовують їх у своїх корисливих цілях, публікуючи інформацію про збір спорядження зокрема.

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УВС додали, що це небезпечно, оскільки багато росіян зайшли безпосередньо в міста у форматі диверсійних груп.

Закриття чатів допоможе вберегти захисників України та мирне населення від обману. В УВС пообіцяли згодом повідомити детальну інформацію про те, як діяти далі.

До слова, волонтерський штаб у столиці звернувся до українців, просять населення терміново надати певні речі для допомоги обороні.

Крім того, у Сумах наші захисники продовжують тримати оборону. Сумська тероборона попросила волонтерів допомогти з їжею.

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