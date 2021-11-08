Ув'язнили всіх опонентів: у Нікарагуа відбулись президентські "вибори"

У Нікарагуа 7 листопада обирали президента. Однак більшість опонентів багаторічного очільника країни Даніеля Ортеги перебувають у в'язниці або вигнанні.

Вибори засудив американський президент Джо Байден. Ще до виборів він передбачав фальсифікацію результатів.

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"Те, що влаштували президент Нікарагуа Даніель Ортега та його дружина, було пантомімними виборами, які не були ні вільними, ні справедливими й, безумовно, демократичними", – сказав Байден.

Як відбувалися "вибори"

Голосування контролювали приблизно 30 тисяч поліцейських і солдатів. Праві групи зазначили, що вибори відбувалися в атмосфері страху. Представники влади навіть приходили до домівок громадян з урнами для голосування.

Загалом 7 опозиційних кандидатів кинули виклик Ортезі. Після цього вони опинилися в ув'язненні за політично вмотивованими звинуваченнями. Офіційно, крім Ортеги, було ще 5 кандидатів, які є прихильниками його режиму.

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Що відомо про президента Ортегу