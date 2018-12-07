УЄФА не дозволив "Арені Львів" приймати гру "Шахтаря": названо причини

Стали відомі причини, чому донецький "Шахтар" не зіграє матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти французького "Ліона" на "Арені Львів", яка є резервним стадіоном клубу.

Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас у своєму Twitter повідомив, що стадіон не відповідає певним вимогам.

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"Для тих, хто досі не розуміє, чому місцем проведення матчу з Ліоном УЄФА не обрав Львів: на тамтешній арені немає Goal-Line Technology, а її встановлення займає близько тижня – це по-перше. По-друге, були великі зауваження щодо якості поля, яке, м’яко кажучи, в занедбаному стані", – написав Бурбас.

Для тих, хто досі не розуміє, чому місцем проведення матчу з Ліоном УЄФА не обрав Львів: на тамтешній арені немає Goal-Line Technology, а її встановлення займає близько тижня - це по-перше. По-друге, були великі зауваження щодо якості поля, яке, м’яко кажучи, в занедбаному стані. — Igor Burbas (@iburbas) 7 декабря 2018 г.

Нагадаємо, що через воєнний стан, який був запроваджений у Харківській області, в УЄФА змінили місце проведення матчу "Шахтар" – "Ліон" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 12 грудня у Києві на НСК "Олімпійський".