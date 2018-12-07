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      УЄФА не дозволив "Арені Львів" приймати гру "Шахтаря": названо причини

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      Арена Львів
      Арена Львів / UA-Football

      Стали відомі причини, чому донецький "Шахтар" не зіграє матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти французького "Ліона" на "Арені Львів", яка є резервним стадіоном клубу.

      Журналіст телеканалів "Футбол" Ігор Бурбас у своєму Twitter повідомив, що стадіон не відповідає певним вимогам.

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      "Для тих, хто досі не розуміє, чому місцем проведення матчу з Ліоном УЄФА не обрав Львів: на тамтешній арені немає Goal-Line Technology, а її встановлення займає близько тижня – це по-перше. По-друге, були великі зауваження щодо якості поля, яке, м’яко кажучи, в занедбаному стані", – написав Бурбас.

       

       

      Нагадаємо, що через воєнний стан, який був запроваджений у Харківській області, в УЄФА змінили місце проведення матчу "Шахтар" – "Ліон" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 12 грудня у Києві на НСК "Олімпійський". 

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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