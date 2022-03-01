УЗ додала додаткові вагони до поїзда Київ – Варшава, щоб забезпечити виїзд жінок і дітей

Укрзалізниця причепить додаткові вагони до поїзда №67 Київ – Варшава, щоб забезпечити виїзд передусім жінок та дітей з Києва. Він відправиться з вокзалу столиці о 19:13.

На кордоні з Польщею цим пасажирам нададуть спеціальний поїзд з польських вагонів. Він доставить їх до Варшави.

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Там людей забезпечать притулком, їжею та усім необхідним для проживання на перший час.

Щоб забезпечити попит на виїзд за кордон всіх охочих, додаткові вагони по станції Львів також причепили до поїзда №36 сполученням Одеса – Перемишль.

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