УЗ відновила пошкоджену внаслідок обстрілу мережу непарної колії на перегоні Вишневе – Боярка

Робітники Укрзалізниці оперативно відновили пошкоджену внаслідок обстрілу окупантами контактну мережу непарної колії на перегоні Вишневе – Боярка, що на Київщині.

Таку інформацію повідомляє Укрзалізниця у своєму телеграм-каналі.

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Раніше повідомлялось, що обстріл розпочався о 12:52. В Укрзалізниці запевнили, що всі пасажири та бригади потягів – неушкоджені та перебувають на безпечній відстані від місця обстрілу.

За попередніми даними, роботи з відновлення контактної мережі парної колії тимчасово призупинено, оскільки окупанти знову розпочали обстріл.

Ми повернемось до роботи, як тільки це буде безпечно, щоб якомога швидше відновити рух поїздів цією ділянкою,

– запевнили в Укрзалізниці.

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