Узбекистан зайняв нейтралітетну позицію щодо нападу Росії на Україну

Країни світу висловлюють свої позиції на підтримку України, на яку цинічно напала Росія. Втім, є ті, хто мовчить або займає позицію нейтралітету.

Зокрема, нейтральну позицію у війні Росії з Україною зайняв Узбекистан. Президент Узбекистану Шавкат Мірзіеєв сподівається на якнайшвидше врегулювання ситуації в Україні.

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Путін говорив з Мірзіеєвим про ситуацію

Перед такою заявою президента Узбекистану російський диктатор поговорив із ним. ВІн буцімто пояснив йому причини та обставини нападу на Україну.

У свою чергу лідер Узбекистану висловив надію, що сторони якнайшвидше знайдуть взаємоприйнятні шляхи врегулювання ситуації та не допустять ескалації в подальшому,

–заявив прессекретар президента Узбекистану Шерзот Асадов.

За його словами, Узбекистан традиційно має тісні, дружні стосунки як з Росією, так і з Україною.

"Ми зацікавлені в забезпеченні миру, стабільності та сталого розвитку в нашому великому регіоні. Усі суперечки і розбіжності, що виникають, повинні вирішуватися виключно на підставі норм міжнародного права", – сказав Асадов.



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