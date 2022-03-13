Узбецький блогер красномовно пояснив підписникам різницю між росіянами та українцями

Тікток-блогер з нікнеймом level_nosistem вирішив пояснити своїм підписникам різницю між українцями та росіянами. Зокрема, він пояснив, чому наші народи ніколи не будуть братніми.

У своєму відео він висловився про те, чому українці не вважають росіян братнім народом. Блогер спочатку щиро здивувався, адже для нього ми були дуже схожими.

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У росіян кожен сам за себе

Блогер зізнається, що тепер він усе збагнув. Українці не можуть вважати братом росіянина, який спокійно гамселить жінок і чоловіків. Чиїхось матір і батька. Він зазначив, що у росіян узагалі відсутнє поняття братні узи. У них – кожен сам за себе. Кожен просто виконує волю диктатора.

Натомість українці, підкреслює він, зовсім інакші. Вони воюватимуть, адже убили чиюсь дитину, убили цивільного.

І нехай вони навіть не знайомі і ніколи не були б знайомими, все одно, для них помер родич. Помер українець. Тому вони візьмуть зброю та йтимуть воювати,

– підкреслив блогер.

У цьому, наголошує він, – радикальна різниця між українцями та росіянами.

Дивіться пояснення узбецького блогера на відео:

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