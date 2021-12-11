Уздовж Донбасу та Криму пролетів розвідник США – карта
11 грудня 2021 , 20:35Читать новость на русском
Джерело:Liga.net
Над територією України пролетів літак-розвідник американської армії. Він пролетів уздовж тимчасово окупованих Росією Донбасу та Криму.
Який був маршрут американського літака
За даними сервісу Flight Radar 24, над Україною літав Boeing RC-135W Rivet Joint із позивним JAKE 11. Вилетів він із Великої Британії.
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Біля Первомайська Харківської області розвідник повернув на південь, а біля Токмака Запорізької області – на захід.
Над селом Ревова Одеської області літак розвернувся. Він рушив назад тим самим маршрутом, ймовірно, до Великої Британії.
На момент публікації карти літак перебував у районі польського Любліна на висоті 10 980 метрів.
Територією України пролетів розвідник США / Карта Flight Radar 24
Що відомо про Boeing RC-135Це великий американський стратегічних розвідувальний літак, який використовують у збройних силах США та Великої Британії. Boeing RC-135 експлуатують з 1960-х років та використовували під час війни у В'єтнамі, Югославії, Іраку, операціях у Лівії та Панамі.
За часів холодної війни ці літаки стежили за радянськими силами протиповітряної оборони та запусками міжконтинентальних ракет СРСР.
Модифікація Rivet Joint обладнана набором датчиків, які виявляють, ідентифікують та визнають розташування сигналів по всьому електромагнітному спектру. На борту можуть перебувати до 30 осіб.
Джерело: Вікіпедія