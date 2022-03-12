Уже 200 підприємств подали заявку на евакуацію, деякі з них вже навіть почали переїжджати
Джерело:"Слуга народу"
Кабінет Міністрів запустив програму з евакуації приватних підприємств. Їх з "гарячих" бойових точок перевозять у західні області України.
Про це повідомили 12 березня. Наразі 200 підприємств подали заявку на допомогу з евакуацією, а деякі вже почали переміщення.
До теми Кабмін розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій: охочі мають заповнити анкету
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що найчастіше звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.
Хто може евакуюватися / Інфографіка "Слуги народу"
Як оформити заявку / Інфографіка "Слуги народу"
Кому надають пріоритет
Гетманцев запевнив, що жодне підприємство не залишать поза увагою й усіх охочих переведуть на захід України. Наразі готують майданчики та потужності. Переміщення відбуватиметься коштом держави.
Безперечно пріоритет надаватимуть тим підприємствам, які виробляють товари першої необхідності,
– сказав Гетманцев.
Може зацікавити – релокація підприємств: дивіться відео