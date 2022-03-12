Уже 200 підприємств подали заявку на евакуацію, деякі з них вже навіть почали переїжджати

Кабінет Міністрів запустив програму з евакуації приватних підприємств. Їх з "гарячих" бойових точок перевозять у західні області України.

Про це повідомили 12 березня. Наразі 200 підприємств подали заявку на допомогу з евакуацією, а деякі вже почали переміщення.

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Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що найчастіше звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.



Хто може евакуюватися / Інфографіка "Слуги народу"



Як оформити заявку / Інфографіка "Слуги народу"

Кому надають пріоритет

Гетманцев запевнив, що жодне підприємство не залишать поза увагою й усіх охочих переведуть на захід України. Наразі готують майданчики та потужності. Переміщення відбуватиметься коштом держави.

Безперечно пріоритет надаватимуть тим підприємствам, які виробляють товари першої необхідності,

– сказав Гетманцев.

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