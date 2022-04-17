Уже 20 300 мертвих окупантів: втрати ворога станом на 17 квітня
17 квітня 2022 , 09:52Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Генштаб ЗСУ продовжує тішити українців втратами ворога – цифра перевалила за 20 300 загиблих росіян та тисячі одиниць техніки.
Загальні бойові втрати окупантів за 53 дні цинічної війни Росії проти України – колосальні. Дані оперативно уточнюються та регулярно оновлюються.
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Особовий склад російського війська вже зменшився на 20 300 окупантів – саме стільки ліквідували українські захисники.
Втрати техніки росіян:
- Танки – 773 одиниць,
- Бойові броньовані машини – 2002,
- Артилерійських систем – 376 одиниць,
- РСЗВ – 127 одиниць,
- Засоби ППО – 66,
- Літаки – 165,
- Гелікоптери – 146 одиниць,
- Автомобільна техніка – 1471 одиниць,
- Кораблі /катери – 8,
- Цистерни з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 одиниць,
- Спеціальна техніка – 27,
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
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