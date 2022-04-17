Уже 20 300 мертвих окупантів: втрати ворога станом на 17 квітня

17 квітня 2022 , 09:52
Читать новость на русском

Джерело:

Генеральний штаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ продовжує тішити українців втратами ворога – цифра перевалила за 20 300 загиблих росіян та тисячі одиниць техніки.

Загальні бойові втрати окупантів за 53 дні цинічної війни Росії проти України – колосальні. Дані оперативно уточнюються та регулярно оновлюються. 

Важливо Штурм порту в Маріуполі та висадка десанту з моря: основне за 53 день війни

Особовий склад російського війська вже зменшився на 20 300 окупантів – саме стільки ліквідували українські захисники. 

Втрати техніки росіян:

  • Танки – 773 одиниць,
  • Бойові броньовані машини – 2002,
  • Артилерійських систем – 376 одиниць,
  • РСЗВ – 127 одиниць,
  • Засоби ППО – 66,
  • Літаки – 165,
  • Гелікоптери – 146 одиниць,
  • Автомобільна техніка – 1471 одиниць,
  • Кораблі /катери – 8,
  • Цистерни з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 одиниць,
  • Спеціальна техніка – 27,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дивіться також: Нові величезні втрати ворога станом на 16 квітня

 

Автор: Ярослава Прадід