Уже почалася третя фаза війни Росії проти України, – Андрусів

Російські війська поступово готуються зупинити наступ і перейти до оборони рубежів. Це свідчить про те, що Росія вже розпочала третю фазу повномасштабної війни.

Таку думку озвучив 13 травня радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

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Який вигляд мав поділ на стадії

На думку радника міністра, перша стадія війни була цим періодом, коли плани та цілі постійно змінювалися. Тоді війська ворога мали реалізувати практично фантастичний план – захопити всю Україну за кілька днів. Це не вдалося та все закінчилося розгромом і відступом їхніх військ одразу за кількома напрямами.

Другою ж стадією мало бути оточення наших військ на Сході. Проте лінію оборони вони так і не змогли прорвати. При цьому росіяни й донині бомбардують авіацією та обстрілюють артилерією позиції наших військових. Окрім цього, кидаються в бій шалені кількості наземної техніки та піхоти.

Російське командування вже давало 2 різні накази про оточення ЗСУ на Сході. Які саме вони були:

Дуже велике, яке планували спочатку. Тоді хотіли зробити відрізати частину аж від Павлограда – із Краматорськом та Слов'янськом.

Менше оточення планували вже тоді, коли початковий план провалився. Мовилося в наказах лише про Краматорськ та Слов'янськ. Однак і це не вдалося.

Зараз настала третя фаза, коли вони починають готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися. Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну на дуже довгу,

– припустив Андрусів.

Він вважає, що зараз керівництво Росії орієнтується на кардинальну зміну ситуації. Мовляв, розраховують на острахи країн заходу щодо кризи, яку викликала ця війна. Кремль планує сісти із Заходом за стіл переговорів, щоб спробувати "обміняти" Україну.

Коли ЗСУ можуть показати вирішальну перевагу

Публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу припустив, що невдовзі російські війська зазнають остаточної поразки. Мовляв, тоді закінчення війни буде лише справою часу.

Експерт вважає, що орієнтовно 30 червня Збройні Сили України покажуть вирішальну перевагу на полі бою. Після цього може початися "дуже цікава дипломатична стадія". Саме тоді Москва почне намагатись зупинити війну, яку сама ж розв'язала.

Детальніше – що свідчить про перехід війни в затяжну фазу: дивіться відео