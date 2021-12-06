В Ужгороді біля ханукії виявили антисемітські листівки

В Ужгороді поруч із ханукією виявили свастику та антисемітську наклейку, на якій зображено звинувачення євреїв у Голодоморі. Поліція відкрила справу за статтею про хуліганство.

За інформацією від єврейської громади, подібні листівки правоохоронці фіксували в окрузі ще минулого тижня. Відомо також, що акт вандалізму скоїли близько 01:00 години 6 грудня.

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Зловмисники зайшли зі сторони, де немає камер, тому наразі невідомо, хто саме намалював свастику та залишив антисемітську наклейку. Про цей інцидент місцеві дізналися вже вранці.

Поліція відкрила справу

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Водночас представники єврейської громади написали заяву за статтею про порушення рівноправності громадян.



В Ужгороді біля ханукії виявили антисемітську листівку / Фото з телеграм-каналу ОЄГУ

Розтрощена ханукія на Майдані Незалежності

У центрі столиці 28 листопада чоловік відривав зовнішню обшивку ханукії під оплески однодумців. Коли до нього підійшла муніципальна варта, він почав кричати, що цей святковий атрибут юдеїв не треба було ставити на Майдані Незалежності.