В Ужгороді велика гілка впала на відвідувачів кафе: є постраждалі

На Закарпатті, у місті Ужгород ввечері 24 червня на голови відвідувачів одного із кафе впала величезна гілка дерева. У результаті інциденту кілька людей отримали травми.

На момент падіння гілки відвідувачі закладу відпочивали на терасі кафе на набережній Незалежності Ужгорода.

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В Ужгороді на людей впала велика гілка

Інцидент, який трапився 24 червня, о 22:40 в Ужгороді, потрапив на відео камер спостереження.

У результаті падіння гілки кілька відвідувачів кафе постраждали. У них травми середнього ступеня важкості. Зокрема, в однієї із відвідувачок діагностували рвану рану ноги та забій ребер. Однак більшість відбулась синцями та подряпинами.

Негода на Закарпатті: що відомо

Закарпатську область заливають сильні дощі. Місцевих жителів попереджають про подальше можливе підтоплення деяких населених пунктів.

За інформацією Укргідрометцентру, 25 червня у регіоні хоч і буде дуже спекотно – +32...+34 градуси, однак йтимуть дощі, можливі грози. Опади не припиняться і 26 червня, однак температура повітря відчутно впаде – до +25...+27 градусів.

В Ужгороді на людей у кафе впала гілка: дивіться відео