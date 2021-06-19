Все у вогні: в Ужгороді горів ромський табір – моторошні фото, відео

В Ужгороді спалахнула масштабна пожежа в мікрорайоні Шахта. За попередньою інформацією, там горів ромський табір поблизу тубдиспансеру.

Інцидент трапився пізно ввечері 18 червня, перед опівніччю. На місце одразу прибули екстрені служби, пожежники гасили полум'я.

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Голова громадської організації "Об'єднання ромів Ужгорода" Мирослава Горвата підтвердив Суспільному інформацію про пожежу. За його словами, жертв чи постраждалих немає.

Представник ромської спільноти в Ужгороді Віктор Човка уточнив, що вогонь вже погасили. Згоріли 7 маленьких будинків у поселенні.

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За словами місцевих мешканців, пожежа могла трапитися через те, що один із ромів підпалив свою хату. Наразі це все, що відомо про інцидент.

24 канал намагається дізнатися подробиці у ДСНС у Закарпатській області. Ми доповнимо новину, коли отримаємо більше інформації.

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