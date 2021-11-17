Погрожував ножем: в Ужгороді грабіжник увірвався до квартири, але натрапив на господаря

Озброєний грабіжник зайшов на кухню й побачив господаря, який завчасно повернувся з роботи. Інцидент стався в Ужгороді 15 листопада.

Що відомо про спробу пограбування в Ужгороді

Правоохоронці встановили, що грабіжнику – 32 роки. Його вже судили за майнові злочини.

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У чужу квартиру грабіжник потрапив, відтиснувши балконні двері. Коли нападник побачив 65-річного господаря квартири, то почав погрожувати йому ножем.

Грабіжник вимагав віддати йому усю готівку, яка була у помешканні. Не знайшовши грошей, нападник втік. Тим часом стурбований господар квартири зателефонував до поліції та розповів, що сталося.

Правоохоронці негайно прибули на місце події. Грабіжника вдалося затриматися по "гарячих слідах". У чоловіка виявили ніж, яким він погрожував господарю квартири.

Грабіжники напали на заправку

Днями на Закарпатті стався ще один інцидент з грабіжниками. У Берегові двоє зловмисників пограбували АЗС. Грабіжники вкрали 31 500 гривень, понад 9 тисяч доларів та мобільний телефон.

Коли зловмисників затримали, при них виявили зброю, психотропні речовини, а також посвідчення співробітників правоохоронних органів. Можливо, документи – підроблені.

Наразі усе вилучене у грабіжників досліджують експерти.

Якщо вину нападника доведуть, йому загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.