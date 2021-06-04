Щось шукали: в Ужгороді вандали розгромили єврейське кладовище – фото

На одному із кладовищ Ужгорода, розташованому в районі Радванка, вандали зруйнували надгробки на єврейському кладовищі. Об'єднана єврейська громада України висловила стурбованість з цього приводу.

Представники вже заявили в поліцію. За даними громади Ужгорода, інцидент трапився 3 червня у другій половині дня. Лише зараз підрахували кількість постраждалих надгробків.

Увага "Румуни вас вб'ють, сволота бандерівська": на Буковині п'яний священник дебоширив при затриманні

Всього на кладовищі понад 60 мацев, найстаріша датується 1855 роком. Загалом розгромили приблизно 10 надгробних плит.

Мацева – єврейський надгробок у формі вертикальної кам'яної плити, інколи металевої чи дерев'яної, з написами івритом та символічними рельєфами, що встановлюється на могилі для увічнення пам'яті померлого єврея.

Як мовиться на місцевому сайті, окрім розбитих надгробних плит, очевидці помітили ще й сліди від землекопних робіт. Схоже, вандали намагалися щось знайти. До того ж за огорожею кладовища знайшли викинутих 2 залізних хрести.

Схожі випадки