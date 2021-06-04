Щось шукали: в Ужгороді вандали розгромили єврейське кладовище – фото

На одному із кладовищ Ужгорода, розташованому в районі Радванка, вандали зруйнували надгробки на єврейському кладовищі. Об'єднана єврейська громада України висловила стурбованість з цього приводу.
Представники вже заявили в поліцію. За даними громади Ужгорода, інцидент трапився 3 червня у другій половині дня. Лише зараз підрахували кількість постраждалих надгробків.
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Всього на кладовищі понад 60 мацев, найстаріша датується 1855 роком. Загалом розгромили приблизно 10 надгробних плит.Довідка. Мацева – єврейський надгробок у формі вертикальної кам'яної плити, інколи металевої чи дерев'яної, з написами івритом та символічними рельєфами, що встановлюється на могилі для увічнення пам'яті померлого єврея.
Як мовиться на місцевому сайті, окрім розбитих надгробних плит, очевидці помітили ще й сліди від землекопних робіт. Схоже, вандали намагалися щось знайти. До того ж за огорожею кладовища знайшли викинутих 2 залізних хрести.
Схожі випадки
- У травні 2021 року, також зруйнували надгробні камені на старому єврейському цвинтарі Ужгорода, що по вулиці Котляревського.
- У квітні 2021 року в Тернополі правоохоронці затримали вандала, який протягом двох ночей пошкодив майже 80 могил на місцевому кладовищі.