В Ужгороді знесли монумент до "300-річчя возз'єднання" України з Росією
22 березня 2022 , 06:52Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
В Ужгороді активісти демонтували меморіальну плиту на честь 300-річчя нібито возз'єднання України з Росією. Очевидно, що вона була непотрібна й раніше, а після нападу Москви – тим більше.
Монумент стояв в одному з парків міста. Активісти спочатку облили його червоною фарбою, а потім – знесли.
Зауважте Російські спецслужби називаються "угорською громадою" і закликають до від'єднання Закарпаття
Зауважимо, що на Закарпатті окупанти намагались проводити підривну діяльність. На російських інформаційних ресурсах поширювали фейки про так зване "бажання угорської громади області від'єднатися від України". Також люди отримували погрози, тому слід бути обачними.