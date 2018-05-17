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Узники российского режима: почему Сенцову нужно было объявить голодовку

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Буг

Если бы Олег Сенцов не объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения политических узников российского режима, мало кто в Украине вспомнил бы о продолжающемся издевательстве над самим режиссером.

Человек, в защиту которого высказывались ведущие деятели культуры всего мира, продолжает отбывать заключение за преступление, которое он не совершал.

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И это заключение Олега Сенцова и Александра Кольченко – как и постоянные аресты и суды над крымскотатарскими активистами, как и заключение Владимира Балуха – не просто репрессии. Это часть крымской тактики Владимира Путина. Приучение украинцев и всего остального мира к тому, что "Крымнаш". И что на полуострове российская власть может делать все, что ей заблагорассудится. Может объявлять украинских граждан россиянами и судить по придуманным обвинениям как собственных граждан.

Может продолжать нарушать международное право и границы другой страны – потому что пресловутый Керченский мост, с помпой открытый на днях Путиным, – это такое же нарушение международного права, как и сам украденный Россией Крым. Может судить за действия, совершенные еще до провозглашенной самими россиянами даты "присоединения" полуострова. И понятно, к чему все это. Мы должны медленно, но верно убеждаться в бесповоротности и безальтернативности воровства.

Олег Сенцов ценой своего здоровья – возможно, своей жизни – противостоит этому отвратительному сценарию. Он – украинский политический заключенный, который требует освобождения других украинских узников Кремля. Он напоминает, что репрессии против него и его товарищей – это не просто политические преследования, это часть войны с Украиной. Войны, которая продолжается и которую пытаются не замечать и многие представители западного политического истеблишмента, и многие украинские граждане.

Сенцов не дает жить в мире, где война – где-то далеко, а может, и вовсе нет ее, и вообще это проблема политиков, а нас, "маленьких людей", это все не касается, мы будем ездить в Россию, как ни в чем не бывало, отдыхать в Крыму, платить налоги стране-агрессору. Налоги, из которых потом будут браться деньги на вооружение армии, которая находится на украинской земле, и на производство колючей проволоки, за которой держат украинских узников.

Именно поэтому многие стараются дело Сенцова не замечать. Именно поэтому многих может его голодовка раздражать – потому что не замечать уже не получается, приходится вспоминать о собственной моральной ответственности. Именно поэтому всем нам придется жить не в мире собственных иллюзий, а в мире, в котором продолжается "гибридная война" с Россией – война, в которой есть реальные жертвы и реальные узники.

Если украинцы выиграют эту войну – то только благодаря таким, как Олег.

Автор: Виталий Портников. Источник: Крым.Реалии

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Публікації Україна – Росія Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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