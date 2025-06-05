Сильна спека накриє частину України: коли й у яких областях буде

Найближчими днями в Україні буде переважати суха та спекотна погода. Уже незабаром подекуди сильно пригріє.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли буде сильна спека

Синоптики прогнозують, що 6 – 8 червня переважатиме суха жарка погода. Тільки найближчої ночі на Півночі, вдень у західних і північних областях подекуди пройдуть короткочасний дощ і гроза.

Вітер переважно південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі в Україні +14 – +20 градусів, 8 червня й до +22. Удень +26 – +33 градуси.

8 червня у південно-східній частині місцями сильна спека +35 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що за прогнозом на картах, найбільша спека очікується в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

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Коли буде сильна спека / Скриншот з Укргідрометцентру