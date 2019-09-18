В Дніпрі за немовлям доглядала собака, поки матір вчергове пила

У Дніпрі жінка забула про новонароджену дівчинку, постійно розпиваючи алкогольні напої та перетворивши квартиру на сарай. Небайдужий родич не зміг з цим миритися та викликав поліцію.

16 вересня у поліцію звернувся небайдужий родич самотньої жінки та повідомив про те, що хвилюється за здоров'я її дитини, повідомляє Информатор.

Читайте також: У школі на Закарпатті першачок провалився у вигрібну яму: у відділі освіти все заперечують

Чоловік не знав, як правильно вчинити в цій ситуації, тому попросив допомоги в правоохоронців.

Коли патрульні приїхали на місце події, вони побачили кімнати, які були більше схожі на закинуті, аніж на житлові. Вдома був безлад, на підлозі лежали недопалки, лушпиння від насіння та різноманітний мотлох.

Немовля, закутане в брудний одяг, лежало на ліжку поруч з собакою. Поруч з ними сиділа п'яна мати.

Інспектори одразу викликали медичну допомогу, які оглянули дитину.

Надалі долею родини будуть займатися інспектори ювенальної превенції та співробітники соціальної служби.



У Дніпрі жінка виховувала немовля в антисанітарії У Дніпрі жінка виховувала немовля в антисанітарії