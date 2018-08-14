В ФФУ прокоментували спірні епізоди матчів УПЛ: в одній з ігор слід було вилучати гравця

Комітет арбітрів ФФУ розглянув спірні моменти в матчах 4-го туру УПЛ в рамках проекту Post Scriptum. На думку арбітрів, в одному з моментів мало бути вилучення гравцям.

Мова йде про матч "Олександрія" – "Арсенал-Київ". На 34 хвилині матчі гравець олександрійців Антон Шендрік порушив правила у штрафному майданчику суперника – завдав удар рукою в обличчя. Однак за це порушення отримав лише жовту картку.

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"Під час виконання кутового удару Антон Шендрік заважає щільна опіка з боку гравця "Арсеналу" Оскара Альберто Піріса. Він звільняється від суперника, завдаючи удару останньому відкритою долонею йому в обличчя. Такі дії слід розцінювати як агресивну поведінку і гравця "Олександрії" слід було вилучати (червона картка). Санкції у цьому конкретному випадку у вигляді лише штрафного удару та жовтої картки не є правильним рішенням. Як би була застосована система відеоповтору, то після перегляду рішення щодо жовтої картки було б змінено на червону картку", – йдеться в рішенні арбітрів.

Варто зазначити, що "Олександрія" перемогла завдяки єдиному голу, який було забито вже після цього епізоду у другому таймі.

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Щодо інших спірних епізодів, то комітет арбітрів погодився з рішеннями суддів під час матчу. Серед них і вилучення гравця ФК "Львів" у матчів проти "Олімпіка", не зарахування голу "Шахтаря" у ворота "Ворскли", та попередження гравцю "Зорі" Богдану Михайличенко за симуляцію у матчі проти "Карпати".

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