В Києві через негоду скасовані заняття у школах: відомі дати

Через негоду у школах Києва 2-3 березня будуть скасовані заняття. Відповідне розпорядження отримали всі школи столиці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

На засіданні Київради міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що школи отримали розпорядження в п'ятницю і робочу суботу скасувати заняття, а дитсадкам рекомендували призупинити роботу на ці два дні.

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"Ми звертаємося до всіх організацій Києва із проханням оголосити сьогодні короткий робочий день. Щоб увечері не було пікового навантаження на транспортну інфраструктуру столиці", – сказав Кличко.

До слова, 1 березня через негоду в Україні тимчасово заборонено в’їзд вантажівок до Києва, Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького, Миколаєва, Одеси та Херсона.