В кресле до смерти? Как Путин планирует изменить Конституцию под себя

В России власть и собственность – единая субстанция, как пространство-время. Одно без другого не существует и не имеет смысла.

Единственный относительно примечательный момент во вчерашней пресс-конференции Путина, как на мой взгляд, был вопрос о редактировании конституционного положения об ограничении срока пребывания на посту президента. Все остальное было унылой рутиной и тягостным ритуалом. Ну вот положено провести раз в год под елочку пресс-конференцию – ее и проводят. Зачем – да какая разница. Положено. Человек, двадцать лет цепляющийся за власть, однозначно не способен генерировать новые смыслы. Он вообще не способен генерировать ничего, его единственная и базовая задача – удержание власти. Стабильность, говоря современным новоязом.

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Вот про удержание власти и был вопрос о сроках. Путин вдруг озаботился тем, что надо бы подумать и убрать ограничительную формулировку "подряд" при избрании одного и того же президента страны несколько раз. Что трактовать можно безбрежно широко: будет окончательно запрещено занимать пост президента более двух раз или отменят само ограничение на два срока, и теперь можно будет сидеть в кресле до смерти.

Скорее всего, путинское окружение всерьез рассматривает план "Б", по которому вождь и учитель получит право выдвигаться (слово "избираться" в наших условиях выглядит, конечно, издевательством) неограниченное число раз. С Лукашенко что-то не очень срастается, а потому идея Союзного государства пока буксует. Для того, чтобы взбодрить Лукашенко, вчера показательно насекомили главного контрабандиста, поставляющего в Белоруссию разные запретные товары вроде нефти – группу олигарха Гуцериева. Но Лукашенко деваться особо некуда – если он пойдет на аншлюс Белоруссии, его судьба незавидна – отправят на почетную пенсию, а его клан распылят на молекулы. Вместе с активами и собственностью. Кто же такой лакомый кусок оставит? Поэтому белорусский президент упирается и не готов сдаться партнерам. А значит – сценарий создания Союзного государства и президентства в нем Путина повисает в воздухе.

Есть еще сценарии, при которых Путин останется у руля и после 24 года, но на всякий случай озвучивается идея изменения Конституции. Кто знает, где нужно соломки подстелить – не уходить же на покой в самом деле? В диктатурах эту роскошь ни один диктатор себе позволить не может – сожрут. Это вам не демократия, где смена должностного лица никак не меняет сложившиеся балансы собственности. В России, как и в любой добропорядочной диктатуре, любая новая власть всегда начинает с передела собственности в свою пользу, а потому утрата полномочий – это всегда катастрофа.

Россия вообще застряла на этапе эпохи первичного накопления – отсюда и неприкрытый бандитизм власти, и структуры Мафия стейт вместо нормальных государственных, и братва на всех уровнях управления. Все по классику – эпоха первичного накопления всегда сопровождается гангстеризмом и расцветом оргпреступности, пронизывающей все структуры управления. Что мы и наблюдаем. Развитый капитализм всегда заинтересован в фиксировании ситуации и создании системы гарантий, которая обеспечивается как раз демократическими процедурами смены персоналий у власти, а также разделением власти и собственности. В России власть и собственность – единая субстанция, как пространство-время. Одно без другого не существует и не имеет смысла. Комплементарная пара: исчезает одно – немедленно аннигилируется и другое. Поэтому Путин и будет цепляться за власть, так как его группировка с награбленным за 20 лет хабаром будет разомкнута на элементарные частицы, как только он покинет свой пост.

Озвученный вариант отмены ограничительного параметра – он как раз об этом. Формально Путин сказал, что нужно устранить возможность повторного двойного избрания, как это произошло с ним, но мы прекрасно понимаем, что если в Госдуму поступит указание – она изменит конституцию строго под техническое задание: убрать ограничение на два срока совсем. Чем создаст возможность для Путина бесконечно прощаться, но никуда не уходить.

К счастью, стрельба на Лубянке полностью затмила унылую пресс-конференцию, а заодно и мелкие нюансы, ради которых, возможно, все мероприятие и затевалось.

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