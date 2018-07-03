З'явилися характеристики загадкового смартфону від Sony

В популярному бенчмарку Geekbench з’явився новий смартфон Sony із номером моделі H8526. Варто зазначити, що новий смартфон працюватиме на чіпсеті Snapdragon 855, який компанія Qualcomm ще не анонсувала.

Про це повідомляє ProstoTech.

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Список Geekbench показав, що Sony H8256 набрав 3033 бали в одноядерному тестуванні, тоді як в багатоядерному він продемонстрував незвичайний результат в 10 992 бали. Схоже, телефон домігся таких чудових результатів завдяки чіпсету Snapdragon 855 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Варто зазначити, що Sony H8526 стане першим смартфоном від компанії, який оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті. Також пристрій завантажуватиметься з новою операційною системою Android 9.0 P.

Згідно з останніми витоками, Snapdragon 855 побудований на 7-нм техпроцесі. Очікується, що новий процесор надійде на ринок із модемом Snapdragon X50 LTE для підключення 5G. Варто зазначити, що тайванська компанія TSMC незабаром розпочне масове виробництво чіпів SD855 SoC.



Характеристики смартфона Sony H8256

Серія Sony Xperia XZ2 має номера моделей від H81XX до H83XX. Остання інформація говорить про те, що майбутній Xperia XZ3 має номер моделі H84XX. Отже, Sony H8256 оснащений усіма специфікаціями, придатними для флагмана Sony 2019.

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І все таки, поки немає офіційного підтвердження інформації, що надійшла. Насторожує той факт, що чіпсет Snapdragon 855 і ОС Android 9.0 P досі не представлені офіційно, а тут є і те, і інше. Крім того, наявність "H" на початку назви мають моделі 2018 року від компанії Sony.

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