В Москві затримали популярного репера

В столиці Росії затримали репера Івана Дреміна більш відомого під псевдонімом Face. Влітку виконавець має приїхати з концертом в Україну.

Про це повідомляє Super.

Репера затримали за побиття 18-річного відеоблогера Тимура Сорокіна.

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Видання зазначає, що музикант побився з блогером на ґрунті ревнощів. Сорокін раніше зустрічався з його дівчиною блогером Мар'яною Ро.

Він підійшов до мене як би обійнятися, але замість цього завдав мені численні удари в потилицю. У мене почалася сильна кровотеча,

– розповів блогер.