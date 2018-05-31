В Москві затримали популярного репера
В столиці Росії затримали репера Івана Дреміна більш відомого під псевдонімом Face. Влітку виконавець має приїхати з концертом в Україну.
Про це повідомляє Super.
Репера затримали за побиття 18-річного відеоблогера Тимура Сорокіна.
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Видання зазначає, що музикант побився з блогером на ґрунті ревнощів. Сорокін раніше зустрічався з його дівчиною блогером Мар'яною Ро.
Він підійшов до мене як би обійнятися, але замість цього завдав мені численні удари в потилицю. У мене почалася сильна кровотеча,
– розповів блогер.
Джерело: 24 Канал
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