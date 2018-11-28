В Одесі напали на Анатолія Гриценка: відео

Ввечері 28 листопада в Одесі лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка невідомі закидали яйцями, після чого розпочалися сутички.

Інцидент стався перед входом в офісний центр "Термінал 42", куди Гриценко прямував на прямий ефір SHARK Radio.

Читайте також: Зеленський вперше обходить Тимошенко у другому турі, – опитування

"Близько 30 людей в масках напали на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка в Одесі. Група людей спортивної зовнішності спочатку перегородила Гриценку вхід, а потім напала на прихильників політика, які його супроводжували. Кількох з них "тітушки" побили, зокрема, одному чоловікові розсікли брову", – повідомили у SHARK Radio.

На місце події прибула "швидка" та поліція.

За інформацією правоохоронців, під час сутичок застосували газові балончики.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Наразі опитують свідків та очевидців події.