В Одесі побились через портрет Сталіна на автомобілі: фото
В Одесі активісти "Вуличного фронту" помітили припаркований автомобіль з портретом Йосипа Сталіна на склі. Намагання зняти зображення з авто переросло у бійку.
Toyota з портретом Сталіна на склі належить власнику майстерні з ремонту техніки. На прохання зняти заборонену символіку чоловік погодився почекати поліцію. Про це повідомив активіст Дем’ян Ганул на своїй сторінці у фейсбуці.
Читайте також Прихильники Шарія спробували встановити дошку Жукову в Одесі, але все пішло не так
Після прибуття поліцейського патруля до конфлікту доєднались і проросійськи налаштовані активісти. Після словесної перепалки розпочалась масова бійка. В результаті прихильник Сталіна самотужки зняв портрет вождя зі свого автомобіля.
У пресслужбі поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження проти власника Toyota – за виготовлення, поширення комуністичної символіки і пропаганди тоталітарного режиму.
Наразі досудове слідство за вказаним фактом триває. Відповідно до санкції статті, подібні дії караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої,
– повідомили у поліції.
Зауважимо, що Верховна Рада заборонила пропаганду комуністичного та нацистського режимів ще у 2015 році, схваливши так званий закон про декомунізацію.
Читайте також
-
В Україну за добу повернулися 16 тисяч громадян: яка ситуація на кордонахсьогодні , 11:50
-
Алкоголь, часник і висока температура: міфи про коронавірус, які здивуютьсьогодні , 11:03
-
Люди мріють повернутися в офіси, або Чому я не вірю в повний офлайнсьогодні , 08:40
-
Дружина Трюдо вилікувалася від коронавірусусьогодні , 09:53
-
Це неприпустима помилка, – Гончарук про скандальні домовленості в Мінськусьогодні , 09:30
-
Другий літак з медичними засобами з Китаю прилетів до України: фото і відеосьогодні , 11:33