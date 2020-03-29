В Одесі побились через портрет Сталіна на автомобілі: фото

В Одесі активісти "Вуличного фронту" помітили припаркований автомобіль з портретом Йосипа Сталіна на склі. Намагання зняти зображення з авто переросло у бійку.

Toyota з портретом Сталіна на склі належить власнику майстерні з ремонту техніки. На прохання зняти заборонену символіку чоловік погодився почекати поліцію. Про це повідомив активіст Дем’ян Ганул на своїй сторінці у фейсбуці.

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Після прибуття поліцейського патруля до конфлікту доєднались і проросійськи налаштовані активісти. Після словесної перепалки розпочалась масова бійка. В результаті прихильник Сталіна самотужки зняв портрет вождя зі свого автомобіля.

У пресслужбі поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження проти власника Toyota – за виготовлення, поширення комуністичної символіки і пропаганди тоталітарного режиму.

Наразі досудове слідство за вказаним фактом триває. Відповідно до санкції статті, подібні дії караються обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої,

– повідомили у поліції.

Зауважимо, що Верховна Рада заборонила пропаганду комуністичного та нацистського режимів ще у 2015 році, схваливши так званий закон про декомунізацію.