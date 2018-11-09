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      В Одесі почали судити мера Труханова

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      Суд у справі Геннадія Труханова
      Суд у справі Геннадія Труханова / Фото з вільних мереж

      Малиновський райсуд Одеси взяв до розгляду справу міського голови Геннадія Труханова. Його підозрюють у заволодіння коштами місцевого бюджету.

      Про це повідомила прес-служба суду.

      24 канал повідомляв, що раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура подавала клопотання до Верховного суду України про те, щоб Труханова судили не в Одесі, проте не домоглася цього.

      Окрім Труханова, у справі як обвинувачені проходять ще 7 осіб. Зокрема, заступник мера Одеси Павло Вугельман, голова постійної комісії міськради з комунальної власності Василь Шкрябай, директор департаменту комунальної власності міськради Олексій Спектор, його заступник Володимир Радіонов та 3 директорів фірм-фігурантів.

      Читайте також: Хто такий Труханов: скандальні факти про мера Одеси

      Так, колегія суддів призначила справу до судового розгляду у відкритому судовому засіданні. Перше засідання по суті призначене на 14 листопада на 15:20.

      Одеса Труханов суд
      Судове засідання у справі Труханова (фото: Думская)
       

      Адвокат мера Одеси Олександр Лисак розповів, що клопотання, які подавав захист, суд не задовольнив, повідомив "Українська правда". Зокрема, адвокати просили скасувати арешт коштів, які нібито були привласнені, змінити запобіжний захід для деяких фігурантів з застави на особисте зобов'язання та повернути заставу.

      За словами захисника Труханова, "прокурор відмовився від цивільного позову". Мовиться про позов до обвинувачених на 185 мільйонів доларів.

      У свою чергу прокурор Валентин Мусіяка заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

      За словами прокурора, САП не відмовлялась від позову, а "клопотала про залишення без розгляду". При цьому прокурор не пояснив, чому обвинувачення вирішило так вчинити, заявивши, що це є правом прокурора.

      Скандальні факти про Геннадія Труханова: дивіться відео

      Нагадаємо, в лютому 2018 року мерові Одеси Геннадію Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".

      Згодом у САП та Національному антикорупційному бюро оприлюднили деталі розслідування у справі Труханова.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси Судді Геннадій Труханов САП
      Джерело: 24 Канал
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