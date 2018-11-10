В Одесі помітили розгублене левеня посеред вулиці: відео

В районі Аркадія в Одесі місцеві жителі помітили левенятко, яке гуляло вночі в одному з дворів ЖК Дев'ята перлина.

Відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook користувач Марина Колосова.

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На відео помітно, що тварина розгублене, але не лякається людей, що знаходяться поблизу.

Левеня гуляє Одесою: дивіться відео

Хто є власником левеня і чи воно загубилася – не повідомляється.