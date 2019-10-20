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      В Одесі "замінували" залізничний міст: на місці працюють вибухотехніки

      22 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / 24 Канал

      У суботу, 19 жовтня, невідомі повідомили в поліцію Одеси про замінування залізничного мосту Корнюшина в Малиновському районі Одеси. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування.

      Нацполіція Одещини повідомила, що невідомі о 18:15 проінформували правоохоронців про те, що міст, розташований по вулиці Степова 6-А, заміновано.

      Цікаво: На Одещині знайшли радіоактивне обладнання, випромінювання якого перевищувало норму у 500 разів

      На місце одразу ж відправили правоохоронців, слідчо-оперативну групу, вибухотехніків, кінологів та рятувальників.

      Наразі невідомо, чи справді відбулося мінування мосту, чи все ж повідомлення виявилося фейковим.

      До речі, у Міністерстві внутрішніх справ вирішили змінити підхід до реагування на неправдиві повідомлення про замінування, а також посилити відповідальність за них. Тепер за фейкову звістку злочинцю може загрожувати вже понад 6 років за ґратами.

      Важливо! Масові псевдомінування в Україні: які наслідки неправдивих повідомлень

      Скільки об'єктів в Україні "мінували" від початку 2019 року?Лише з січня до червня 2019 року до поліції надійшло 1079 повідомлень про замінування різних об’єктів.

      Від початку року уже відкрили 567 кримінальних проваджень, 69 особам було повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення.

      blog_ava
      Шкодую, що не застрелив їх, – Дейнеко про цинічні пропозиції окупантів
      19 жовтня
      2652
      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Фейкові замінування Поліція Новини Одеси
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