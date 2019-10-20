В Одесі "замінували" залізничний міст: на місці працюють вибухотехніки

У суботу, 19 жовтня, невідомі повідомили в поліцію Одеси про замінування залізничного мосту Корнюшина в Малиновському районі Одеси. Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування.

Нацполіція Одещини повідомила, що невідомі о 18:15 проінформували правоохоронців про те, що міст, розташований по вулиці Степова 6-А, заміновано.

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На місце одразу ж відправили правоохоронців, слідчо-оперативну групу, вибухотехніків, кінологів та рятувальників.

Наразі невідомо, чи справді відбулося мінування мосту, чи все ж повідомлення виявилося фейковим.

До речі, у Міністерстві внутрішніх справ вирішили змінити підхід до реагування на неправдиві повідомлення про замінування, а також посилити відповідальність за них. Тепер за фейкову звістку злочинцю може загрожувати вже понад 6 років за ґратами.

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