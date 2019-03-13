В Одесі затримали компанію, яка задля розваги стріляла по могилах

Шестеро приятелів – троє чоловіків і троє жінок – не знайшли кращої розваги, ніж приїхати на кладовище і постріляти по могилах. А також красти квіти з цвинтару.

Інцидент стався на Західному кладовищі в Одесі. Очевидці такої обурливої поведінки одразу викликали поліцію. Читайте також: Керівник поліції Вінниччини п'яним протаранив 3 авто та тікав від патрульних: поряд був його син Компанія приїхала на легковику ВАЗ. Спочатку стріляли по могилах, а потім позбирали квіти і кинули у багажник – вірогідно, на продаж. Коли прибули правоохоронці, то всіх причетних до інциденту затримали, а пістолет вилучили і направили на експертизу. Нині з'ясовують, чи причетна компанія до аналогічних злочинів.