В Одеській області поліцейські ловили голого чоловіка в капелюсі та з ножем

Одеські правоохоронці затримали озброєного ножем чоловіка, який був без одягу.

Інцидент стався у Чорноморську, Одеської області. Скорше за все чоловік перебував під впливом наркотиків, повідомили очевидці журналістам сайту 04868.

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Голий чоловік бігав вулицею Олександрійській. Поліція змогла зупинити порушника тільки після тривалого забігу.

Хулігана відправили в реанімаційне відділення Чорноморської лікарні. Після затримання у нього проявилися характерні ознаки передозування.

Дивіться відео: як правоохоронці наздоганяли голого хулігана