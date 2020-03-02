В Одеській області поліцейські ловили голого чоловіка в капелюсі та з ножем
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Одеські правоохоронці затримали озброєного ножем чоловіка, який був без одягу.
Інцидент стався у Чорноморську, Одеської області. Скорше за все чоловік перебував під впливом наркотиків, повідомили очевидці журналістам сайту 04868.
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Голий чоловік бігав вулицею Олександрійській. Поліція змогла зупинити порушника тільки після тривалого забігу.
Хулігана відправили в реанімаційне відділення Чорноморської лікарні. Після затримання у нього проявилися характерні ознаки передозування.
Дивіться відео: як правоохоронці наздоганяли голого хулігана
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