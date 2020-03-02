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      В Одеській області поліцейські ловили голого чоловіка в капелюсі та з ножем

      -
      Поліція на Одещині ловила голого чоловіка з ножем / volyn24.com

      Одеські правоохоронці затримали озброєного ножем чоловіка, який був без одягу.

      Інцидент стався у Чорноморську, Одеської області. Скорше за все чоловік перебував під впливом наркотиків, повідомили очевидці журналістам сайту 04868.

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      Голий чоловік бігав вулицею Олександрійській. Поліція змогла зупинити порушника тільки після тривалого забігу.

      Хулігана відправили в реанімаційне відділення Чорноморської лікарні. Після затримання у нього проявилися характерні ознаки передозування.

      Дивіться відео: як правоохоронці наздоганяли голого хулігана

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Курйозні новини Новини Одеси Кримінал
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