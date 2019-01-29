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      В окупованій Горлівці обвалилися стіна та дах машзаводу: загинув робітник – фото, відео

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      У Горлівці, що розташовується на окупованій частині Донеччини, обвалилися стіни та стеля ремонтно-механічного цеху машинобудівного заводу. У результаті під завалами опинився та загинув один із робітників.

      Про повідомив так званий "голова адміністрації" Горлівки Іван Приходько в одній із соцмереж.

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      Інцидент трапився у ремонтно-механічного цеху заводу  

      Обвалення стін і стелі на території Горлівського машзаводу сталося близько 8 години ранку. У ремонтно-механічному цеху "склалося" близько 1500 квадратних метрів. Цех є чинним. Загальна площа будівлі становить 70 квадратних метри.

      Унаслідок інциденту під завалами опинився слюсар-ремонтник заводу. О 14:40 його тіло рятувальники виявили та витягли з-під завалів. Ім’я загиблого – Олексій Жеребко. Йому було 63 роки (народився 23 квітня 1955 року). Більше ніхто не постраждав.

      Обвалення в цеху на машзаводі у Горлівці: дивіться відео 

       

      За інформацією ЗМІ, трагедія могла статися через велике скупчення сніжної маси на даху заводу.

      На місці працювали, як представники так званого "МНС" фейкової республіки, так і "правоохоронці".

      резонансні надзвичайні ситуації, що траплялися на промислових підприємствах україни останнім часом:  
      Теги: Новини України Фотоновини Горлівка Надзвичайні ситуації Жертви
      Джерело: 24 канал
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