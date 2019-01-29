В окупованій Горлівці обвалилися стіна та дах машзаводу: загинув робітник – фото, відео

У Горлівці, що розташовується на окупованій частині Донеччини, обвалилися стіни та стеля ремонтно-механічного цеху машинобудівного заводу. У результаті під завалами опинився та загинув один із робітників.

Про повідомив так званий "голова адміністрації" Горлівки Іван Приходько в одній із соцмереж.

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Інцидент трапився у ремонтно-механічного цеху заводу

Обвалення стін і стелі на території Горлівського машзаводу сталося близько 8 години ранку. У ремонтно-механічному цеху "склалося" близько 1500 квадратних метрів. Цех є чинним. Загальна площа будівлі становить 70 квадратних метри.

Унаслідок інциденту під завалами опинився слюсар-ремонтник заводу. О 14:40 його тіло рятувальники виявили та витягли з-під завалів. Ім’я загиблого – Олексій Жеребко. Йому було 63 роки (народився 23 квітня 1955 року). Більше ніхто не постраждав.

Обвалення в цеху на машзаводі у Горлівці: дивіться відео

За інформацією ЗМІ, трагедія могла статися через велике скупчення сніжної маси на даху заводу.

На місці працювали, як представники так званого "МНС" фейкової республіки, так і "правоохоронці".