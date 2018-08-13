В Україні готують законодавчі зміни щодо інтернету

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України хоче регламентувати швидкість інтернету, а саме – встановити мінімальну його швидкість у 30 мегабіт на секунду, якщо для розбудови інфраструктури залучаються державні кошти.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

"Змінюємо законодавство, а точніше цілу низку нормативних актів, щоб провести моніторинг стану розвитку широкосмугового доступу до інтернету в Україні, юридично закріпити, що швидкість інтернету не може бути менша за 30 мБіт/сек, якщо для розбудови інфраструктури залучаються державні кошти, стимулювати залучення приватних інвестицій у розвиток широкосмугового інтернету, особливо для закладів освіти, охорони здоров’я, соціальної інфраструктури", – мовиться у дописі міністра.

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Кубів також розповів про обмін досвідом з іншими країнами і пошук шляхів кооперації та співпраці, зокрема з країнами-членами ЄС, Південною Кореєю, Японією та іншими.

"Наприклад, Ізраїль. Там нещодавно говорив про кібербезпеку, цифровий порядок денний для України та нашу роботу з розбудови цифрової економіки", – додав глава Мінекономрозвитку.