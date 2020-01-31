В Україні може з’явитися авіатаксі: що відомо

Аеромобільність українців зростає. А також збільшується потенціал для внутрішніх перевезень. Тому невдовзі у країні можуть з’явитися авіатаксі.

Мінінфраструктури хоче розвивати в Україні повітряне сполучення між містами. Про це заявив очільник міністерства Владислав Криклій, пише "НВ".

Зверніть увагу: Керівництву Укрзалізниці байдуже до пасажирських перевезень, їх цікавить прибуток, – Криклій

Для розвитку авіаринку в Україні уряд пропонує скасувати податок на внутрішні авіаперевезення. А згодом внести схожі зміни й щодо акцизів. Так популяризуватимуть модель авіатаксі.

Хочеться більше таких маршрутів, як Київ – Запоріжжя. Коли ціна або така, як на залізничний квиток, або на 15-20% дорожча,

– додав Криклій.

А також зазначив, що кількість таких маршрутів повинна зростати.

За словами міністра, у 2019 році пасажиропотік в Україні збільшився трохи менше, ніж на 20%. Водночас рости є куди, адже наразі Україні вдалося наблизитися лише до показників сусідньої Молдови.

Криклій також зазначив, що для активнішого прогресу уряд вивчає можливість здачі в концесію чотирьох аеропортів. Мова йде про летовища Львова, Херсона, Запоріжжя та Чернівців.

Цікаво! Ще у лютому 2018 року тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що в Україні може з’явитися надшвидкісна залізниця за технологією Hyperloop.

Що відомо про авіатаксі?Використовується для перевезення пасажирів засобами повітряного транспорту. Відмінністю авіатаксі від чартерних та інших типів комерційних авіаперевезень є відсутність тривалих процедур реєстрації та очікування посадки на борт.

Повітряне таксі існує в більшості сучасних держав, що мають малу авіацію. Найбільша їх кількість у Сан-Паулу, Нью-Йорку і Токіо. Розвинене воно і в Чехії, в Австралії та інших країнах.