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      В Україні може з’явитися авіатаксі: що відомо

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      Криклій анонсував появу в Україні авіатаксі / epravda.com

      Аеромобільність українців зростає. А також збільшується потенціал для внутрішніх перевезень. Тому невдовзі у країні можуть з’явитися авіатаксі.

      Мінінфраструктури хоче розвивати в Україні повітряне сполучення між містами. Про це заявив очільник міністерства Владислав Криклій, пише "НВ".

      Зверніть увагу: Керівництву Укрзалізниці байдуже до пасажирських перевезень, їх цікавить прибуток, – Криклій

      Для розвитку авіаринку в Україні уряд пропонує скасувати податок на внутрішні авіаперевезення. А згодом внести схожі зміни й щодо акцизів. Так популяризуватимуть модель авіатаксі. 

      Хочеться більше таких маршрутів, як Київ – Запоріжжя. Коли ціна або така, як на залізничний квиток, або на 15-20% дорожча,
      – додав Криклій.

      А також зазначив, що кількість таких маршрутів повинна зростати.

      За словами міністра, у 2019 році пасажиропотік в Україні збільшився трохи менше, ніж на 20%. Водночас рости є куди, адже наразі Україні вдалося наблизитися лише до показників сусідньої Молдови.

      Криклій також зазначив, що для активнішого прогресу уряд вивчає можливість здачі в концесію чотирьох аеропортів. Мова йде про летовища Львова, Херсона, Запоріжжя та Чернівців.

      Цікаво! Ще у лютому 2018 року тодішній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що в Україні може з’явитися надшвидкісна залізниця за технологією Hyperloop.

      Що відомо про авіатаксі?Використовується для перевезення пасажирів засобами повітряного транспорту. Відмінністю авіатаксі від чартерних та інших типів комерційних авіаперевезень є відсутність тривалих процедур реєстрації та очікування посадки на борт. 
      Повітряне таксі існує в більшості сучасних держав, що мають малу авіацію. Найбільша їх кількість у Сан-Паулу, Нью-Йорку і Токіо. Розвинене воно і в Чехії, в Австралії та інших країнах.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Молдова Владислав Криклій авіація Транспорт Міністерство інфраструктури Новини Львова Новини Херсона Новини Запоріжжя Новини Чернівців ПДВ Податки
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