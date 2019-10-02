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      В Україні розпочалися протести через формулу Штайнмаєра: фото, відео

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      Протести у Львові
      Протести у Львові

      У центрі Києва та Львова розпочалися протести. Активісти виступають проти погодження Україною тексту формули Штайнмаєра і називають це "капітуляцією перед Росією".

      1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

      Важливо: Формула Штайнмаєра: на що погодилась Україна та що буде далі

      Через це ввечері 1 жовтня у низці міст України розпочалися протести. 2 жовтня на головні площі міст знову вийшли по кілька сотень мітингувальників, серед яких "Нацкорпус" та "Нацдружини".

      Наймасштабніший протест розпочався надвечір у столиці. Люди тримають у руках прапори України, плакати проти формули Штайнмаєра та вигують "Ні, капітуляції!". 


      Протести через формулу Штайнмаєра у Києві / фото 24 каналу, Андрій Костюк

      Дивіться відео протестів у Києві: онлайн-трансляція

       

      На мітинг у Львові також почали збиратися небайдужі українці. Наразі біля пам'ятника Шевченкові на проспекті Свободи протестують близько сотні людей.

      У Львові активісти протестують проти формули Штайнмаєра / фото 24 каналу, Анастасія Кушпіт

      Окрім того, протести проходять і в інших містах Вінниці, Краматорську, Маріуполі, Харкові, на Донеччині тощо.

      Новина доповнюється...

       

      Про що йдеться в формулі Штайнмаєра?Згідно з формулою на постійні основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Йдеться про закон про особливий статус Донбасу.

      Це відбудеться, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.

      Як наголосив Президент України вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО мають бути виведені російські війська, а захоплена частина українсько-російського кордону повинна бути переданою під контроль України. Інакше вибори в ОРДЛО не відбудуться.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Протести Новини Львова Новини Києва Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі
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