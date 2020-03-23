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      В Україні спав попит на іноземну валюту

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      В Україні спав попит на іноземну валюту / 24 канал

      На минулому тижні, 18 – 19 березня, вперше з початку гострої фази коронавірусної кризи жителі України здали в каси банків більше валюти, ніж купили. Усе тому, обмінний курс на готівковому ринку, який перетинав позначку 29 гривень за долар у середині місяця, знизився приблизно на 1 гривню за курсами продажу.

      Крім того, обмінні курси готівкового та міжбанківського ринку зблизилися, повідомляє у фейсбуці Експертна платформа НБУ.

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      Сплеск попиту на готівкову валюту був зафіксований 10 – 17 березня, зазначено в повідомленні. Саме в цей період у касах банків купували значно більше інвалюти, ніж здавали.

      Це спричиняло стрімке зниження обмінного курсу гривні. Пік купівель припав на 10, 11 та 16 березня: в ці дні українські банки продали в касах відповідно 148 мільйонів доларів, 114 мільйонів доларів та 106 мільйонів доларів,
      – повідомили експерти НБУ.

      При тому, що середньоденний попит на готівкову валюту 2020 року становить 64 мільйони доларів, додали експерти.

      Загалом, за даними НБУ, з початку 2020 року по 19 березня банки викупили у клієнтів на 402,5 мільйона доларів більше, ніж продали їм. Так, банки купили 3854,3 мільйона доларів, а продали – 3451,8 мільйона доларів.

      Водночас після валютної лібералізації фізособи можуть купувати безготівкову іноземну валюту, зокрема через банківські додатки. За цим показником піковий попит припав на 11 та 17 березня.

      "Після цього має місце тренд на повернення ринку до стану початку березня, коли українці купували на свої рахунки приблизно стільки ж валюти, скільки й продавали", – додали експерти НБУ.

      Курс валют на 23 березня: гривня зміцніла вперше за 2 тижні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Готівка Статистика НБУ Євро Гривня Долар Долар-Гривня Валюта Новини України
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