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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      В Україні стартує підготовка до виборів в територіальних громадах

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      Почалася підготовка до виборів у нових ОТГ
      Почалася підготовка до виборів у нових ОТГ / Ілюстративне фото

      В Україні 9 листопада розпочинається підготовка до виборів в об'єднаних територіальних громадах. Центральна виборча комісія призначила їх на 29 грудня. Очікується, що у виборах візьме участь понад 50 тисяч людей.

      Пресслужба ЦВК у фейсбуці повідомила, що з 9 листопада в Україні розпочинається виборчий процес у 6 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

      Вибори заплановані у 3 сільських, 1 селищній та 2 міських ОТГ у 4 областях України – Дніпропетровській, Львівській, Сумській та Чернівецькій,
      – уточнили у ЦВК.

      Читайте також: Нова ЦВК призначила перші вибори в територіальних громадах вже у 2019 році

      У них оберуть депутатів та голів відповідних сільських, селищної та міських рад ОТГ.

      У Центральній виборчій комісії інформують, що за попередніми підрахунками у цих виборах зможуть взяти участь приблизно 55,5 тисяч виборців.


      Раніше розпочався виборчий процес перших місцевих виборів у 86 об'єднаних територіальних громадах. ЦВК призначила вибори у них на 22 грудня. 

      До слова, напередодні ЦВК повідомила про загрозу зриву виборів, запланованих на 22 та 29 грудня.

      Що відомо про можливий зрив виборів в ОТГ? Центральна виборча комісія повідомила, що в деяких ОТГ організація виборчого процесу опинилася під загрозою зриву через те, що деякі члени районних виборчих комісій ухиляються від виконання своїх обовʼязків. У певних районах свої повноваження виконують лише 60% членів від сформованої кількості комісій. Окрім того, в окремих комісіях відмовлються виконувати свої обов’язки їхні керівники.

      Що відомо про ОТГ в Україні?

      • Об'єднана територіальна громада – добровільне об'єднання мешканців декількох сіл, селищ чи міст в один адміністративний центр. 
      • Створення ОТГ в Україні стало можливим завдяки реформі децентралізації.  
      • Протягом майже чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року, перші місцеві вибори провели в 896 об'єднаних територіальних громадах.
      • Після проведення виборів 22 грудня та 29 грудня 2019 року загальна кількість ОТГ, в яких пройшли перші місцеві вибори, становитиме 988.
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      Теги: Новини політики Місцеві вибори 2020 ЦВК Децентралізація Новини Дніпра Новини Львова Суми Новини Чернівців
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