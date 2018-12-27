В Україні створять новий медичний університет національного рівня
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Національного одеського медичного університету.
Про це повідомляє Мінохорони здоров'я України в Twitter.
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Університет буде створено на базі Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету ім. С.І.Георгієвського.
Як повідомляють у міністерстві, такі зміни не не вплинуть на поточний навчальний процес.
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Джерело: 24 Канал
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