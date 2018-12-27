В Україні створять новий медичний університет національного рівня

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Національного одеського медичного університету.

Про це повідомляє Мінохорони здоров'я України в Twitter.

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Університет буде створено на базі Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету ім. С.І.Георгієвського.

Як повідомляють у міністерстві, такі зміни не не вплинуть на поточний навчальний процес.

В Україні буде створено новий Національний одеський медичний університет на базі Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету ім. С.І.Георгієвського. Оргпроцеси не вплинуть на поточний навчальний процес. Слідкуйте за новинами #медосвіта #новини pic.twitter.com/cw8fIAskA9 — Міністерство охорони здоров'я України (@MoH_Ukraine) 27 грудня 2018 р.

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