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      В Україні створять новий медичний університет національного рівня

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      В Україні створять новий медичний університет національного рівня
      В Україні створять новий медичний університет національного рівня / Фото з відкритих джерел

      Кабінет міністрів України ухвалив рішення про створення Національного одеського медичного університету.

      Про це повідомляє Мінохорони здоров'я України в Twitter.

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      Університет буде створено на базі Одеського національного медуніверситету та Кримського державного медуніверситету ім. С.І.Георгієвського.

      Як повідомляють у міністерстві, такі зміни не не вплинуть на поточний навчальний процес. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здоров'я Освіта Міністерство освіти та науки України Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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