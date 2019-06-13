Український стартап виготовлятиме унікальні енергонезалежні будинки

Стартап PassivDom запустила франшизу з виробництва автономних будинків, в яких можна комфортно жити без підключення до центральних мереж. Один будинок споживає майже в 20 разів менше енергії, ніж звичайний і споживає тільки сонячну енергію.

Компанія планує випускати п’ять-шість таких будинків на місяць, повідомляє Greencubator. Зазначається, що виготовити один такий будинок можна всього за один день. Це дозволяє зробити спеціально розроблена конструкція, багато елементів якої створюються за допомогою робота та 3D-друку.

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У будинку є меблі, укомплектована кухня з вбудованою енергоощадною побутовою технікою, система вентиляції, тепловий насос, камера і термостат. Також він оснащений проектором зі 100-дюймовим екраном, акустичною системою, інтернетом і розумним замком зі сканером відбитків пальців.

"Ми раді, що перша експериментальна лінія за франшизою запрацювала саме в Україні. Лінія буде випускати п’ять-шість будинків на місяць, ми навмисне починаємо з меншої потужності, щоб відпрацювати всі можливі проблеми. В Україні для цього є дуже сприятливе середовище", – зазначив засновник PassivDom Максим Гербут.



Після завершення будівництва будинок є повністю автономним



Будинок укомплектований меблями та технікою

Комунікації будинку об'єднані в мережу Internet Of Things. Усім можна зручно керувати зі смартфона власника. Кожен PassivDom має вбудовану GSM-сигналізацію і можливість спостерігати за будинком на відео через смартфон.

Гарантія на збереження теплових характеристик матеріалів становить 40 років. Мінімальний термін експлуатації будинку – 20 років. Також виробник надає 5 років гарантії на всі елементи будинку: стіни, меблі, техніку.

Для того, щоб зібрати п’ять будинків на українській лінії виробництва, сьогодні потрібні 15 працівників і один місяць часу.

Ціна PassivDom стартує з позначки 31,9 тисячі доларів. Замовити житло можна в Україні та США. Поставки повинні початися трохи пізніше у цьому році.